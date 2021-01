Pietra Ligure, il tecnico Mario Pisano sulla ripartenza: “Credo si stia tentando di forzare la mano”

Pietra Ligure. La volontà della Federazione di far ripartire non solo l’Eccellenza ma tutto il mondo del calcio da marzo qualora sia possibile è stata resa nota sia dal presidente Giulio Ivaldi sia dal consigliere Franco Rebella. Tale eventualità, tuttavia, non sarebbe accolta con gli applausi di tutti.

Giorni fa, l’attaccante del Finale Andrea Rocca aveva espresso senza mezzi termini la contrarietà a una ripartenza. Punto di vista molto simile quello di Mario Pisano, tecnico del Pietra Ligure, squadra impegnata nel torneo di Eccellenza.

... » Leggi tutto