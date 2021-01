Savona 2021, Italia in Comune sostiene Russo: “Trattenere i giovani e rendere città attrattiva”

Savona. “La nostra città somiglia sempre più ad uno zampirone: avvolta su se stessa, respingente, che si consuma lentamente senza mai una fiammata. Nessuna idea, nessun progetto e, quindi, nessuna speranza di un futuro migliore. Occorre una visione strategica di rilancio e rinascita in grado di arrestare la fuga dei giovani dalla città rendendola attrattiva per nuove attività. Savona è città di grande potenziale dal punto di vista del turismo, della cultura, della logistica, dell’ambiente e queste potenzialità vanno messe a regime in una visione complessiva e coordinata”.

A dichiararlo è Italia in Comune, così si aggiunge alla coalizione che sostiene Marco Russo e il suo Patto per Savona convinti “dall’impianto civico che il progetto porta con sé, anche perché vuole includere partiti ed associazioni, coinvolgendoli nella stesura di un programma definitivo concreto e realizzabile, superando alcuni aspetti un po’ fumosi che, finora, lo hanno caratterizzato”.

