Vallecrosia, sindaco Biasi: «Io allenatore pro tempore di una squadra di cittadini che ora crede nel cambiamento»

Vallecrosia. «Credo che siano i classici giochi di palazzo e di potere. Ho la convinzione che l’incarico (di presidente del consiglio dei ministri, ndr) verrà riaffidato a Conte per cercare di recuperare di nuovo Italia Viva. Probabilmente Forza Italia è alla finestra che osserva le dinamiche, ma noi che siamo la periferia del nostro Paese, parlo sia da sindaco che da cittadino, stiamo subendo una perdita di tempo non ammissibile». A dirlo è Armando Biasi, sindaco di Vallecrosia, che ospite dello studio di Riviera24.it ha parlato dei cambiamenti della città che amministra e del difficile lavoro, suo, dell’amministrazione e degli uffici comunali per arrivare ad ottenere dei risultati. E non solo. Il suo nome, infatti, figura nella rosa di candidati alla presidenza della Provincia.

