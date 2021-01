Yacht a fuoco a Loano, recuperato il relitto del “My Lady Vanilla”

Loano. Sono state avviate questa mattina, per concludersi nel primo pomeriggio, le operazioni di recupero del “My Lady Vanilla”, lo yatch di 30 metri di lunghezza affondato nel porto di Loano lo scorso 2 ottobre 2020 a seguito di un violento incendio. Nel rogo, le cui cause sono ancora in via di accertamento, non era per fortuna rimasta ferita o intossicata nessuna persona.

Il bacino portuale interessato dalle operazioni era stato interdetto con ordinanza emanata negli scorsi giorni dal comandante del porto di Loano e oggi personale dipendente dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga, oltre ad un mezzo navale della guardia costiera di Loano (il battello pneumatico GC A09) hanno operato per garantire la sicurezza in mare e affinché tutte le operazioni si svolgessero in maniera ordinata.

... » Leggi tutto