Corrieri, accordo tra sindacati e gran parte delle aziende su orari, retribuzioni e premi

Genova. Con la pandemia il settore dei corrieri si è dimostrato strategico nella gestione delle consegne a domicilio. Attività che, in moltissimi casi, ha evitato a tante persone di uscire di casa in un momento complicato.

A giugno 2020 i sindacati Filt Cgil – Fit Cisl e Uiltrasporti delle Liguria avevano inviato una richiesta di incontro a tutte le imprese per discutere un accordo quadro regionale per i cosiddetti “driver” che operano per i corrieri su tutto il territorio.

