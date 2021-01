Covid, Uecoop Liguria: «Aumenta il rischio di truffe agli anziani»

Genova. «Con l’emergenza Covid che ha ridotto spostamenti e contatti anche tra le famiglie aumenta il rischio truffe per 7 milioni di anziani over 75 in Italia di cui quasi 1/3 vive da solo a casa». E’ quanto emerge da una analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in riferimento all’operazione “Cara Nonna Droga Babciu” della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di 9 componenti di una banda, con base in Polonia e sede operativa a Novara, responsabile di oltre 50 truffe nelle province di Novara, Vercelli, Como e in Svizzera con il noto metodo del “Caro Nipote”, simulando incidenti inesistenti o familiari in pericolo di vita per infezione da Covid-19.

... » Leggi tutto