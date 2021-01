Ecco il progetto CSOT: nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell’oliva Taggiasca in salamoia

Genova. Il Progetto di cooperazione CSOT (Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell’oliva Taggiasca in salamoia) proposto da Oroliguria, Dipartimento Agricoltura Unimol (Università degli Studi del Molise-Campobasso), FLORCOOP (ex Frantoio sociale Dol.Va.Pre. scrl) e CIPAT Imperia verrà presentato venerdì 29 gennaio alle ore 17:00 in live streaming sulla piattaforma Google MEET.

... » Leggi tutto