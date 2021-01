Festival di Sanremo, il ministro Franceschini: “No ai figuranti”. Amedeus valuta le dimissioni

Liguria. “Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”.

Questo il tweet del ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini che, secondo quanto riportato dal Corriere delle Sera, non sarebbe piaciuto al direttore artistico Amedeus, pronto a dimettersi. Un gesto eclatante per sottolineare la differenza di trattamento rispetto ad altri programmi tv.

