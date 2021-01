Fiera di Sant’Agata sospesa causa Covid, il Comune: “Verrà recuperata appena possibile”

Genova. Si sarebbe dovuta tenere il 7 febbraio, prima domenica del mese, ma ovviamente non potrà essere così perché il Dpcm vieta in maniera esplicita le manifestazioni di quel tipo. Anche la fiera di Sant’Agata, che da decenni segna per tradizione l’inverno genovese nel quartiere di San Fruttuoso, finisce vittima dell’emergenza Covid. Almeno per ora.

A confermarlo è l’assessore al Commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli: “Le fiere tutte sono vietate, ma ovviamente appena possibile recupereremo anche quella di Sant’Agata. Come l’anno scorso non intendo annullare nulla“. Quando? Al momento è molto difficile dirlo. L’attuale Dpcm è in vigore fino al 5 marzo e l’unica via per organizzare prima di quella data sarebbe finire in zona bianca, obiettivo al momento lontano per tutte le regioni nonostante i dati della Liguria siano in miglioramento.

