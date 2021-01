I piccoli pazienti dell’ospedale Gaslini saranno curati anche con la musicoterapia

Genova. È ufficialmente partita l’iniziativa socio-sanitaria “Musicoterapia e discipline integrate a supporto dei bambini ospedalizzati” presso l’istituto Giannina Gaslini, il progetto selezionato dalla Fondazione Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Un progetto biennale con l’obiettivo di contribuire a supportare i piccoli degenti da zero a 18 anni, divisi per fasce d’età, e di sostenere le gestanti nel periodo prenatale.

“Lo stimolo sonoro musicale è capace di attivare più aree cerebrali distinte tra loro, la musica può portare innumerevoli benefici all’essere umano sia spirituali che fisici, può aiutarlo ad esprimere le sue emozioni. Accogliamo quindi con entusiasmo e ringraziamo l’associazione Echo Art per aver intrapreso questa nuova forma di sostegno ai pazienti e alle famiglie: la possibilità di integrare discipline complementari alla terapia del bambino ospedalizzato ci consentirà di migliorare la risposta terapeutica dei nostri piccoli pazienti alla malattia e ai tanti fenomeni ad essa correlati”, dichiara Renato Botti, direttore generale del Gaslini.

