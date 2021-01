Pro Savona Calcio, mister Cattardico: “No a disparità tra dilettanti, trovare soluzioni per ripartire tutti a marzo”

A circa un mese dall’amaro compleanno del lockdown, il calcio locale si ritrova immerso in un interrogativo che divide. Qualora fosse possibile, sarebbe giusto ripartire a marzo?

“Se si decide di ricominciare, devono ricominciare tutti”, l’opinione del tecnico della Pro Savona Calcio Cristian Cattardico, che quindi non vedrebbe di buon occhio l’ipotesi di un semaforo verde solo per l’Eccellenza, eventualità che per la verità neanche il presidente Giulio Ivaldi sembra voler prendere in considerazione.

