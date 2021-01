Rugby: inizio dei campionati posticipato a domenica 11 aprile

Genova. Il Consiglio federale della Fir, riunitosi in videoconferenza mercoledì 27 gennaio, rilevato su raccomandazione della Commissione Medica Federale come l’evoluzione della pandemia non garantisca le condizioni necessarie alla ripresa in sicurezza dell’attività agonistica di preminente interesse nazionale, ha deliberato all’unanimità di posticipare l’inizio di detta attività da domenica 7 marzo a domenica 11 aprile 2021.

Contestualmente è posticipato dall’1 febbraio all’8 marzo l’avvio dell’attività di allenamento con contatto per tutte le categorie inserite dal Coni tra quelle d’interesse nazionale.

... » Leggi tutto