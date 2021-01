Saluto fascista durante la seduta nel “Giorno della memoria”, attacco ai consiglieri responsabili

Cogoleto. Braccio e mano tese a mo’ di saluto romano. E’ questo il gesto dal chiaro simbolismo fascista che è stato realizzato da un consigliere comunale della Lega, uno di Fratelli d’Italia e uno indipendente, a Cogoleto durante la seduta di consiglio comunale tenutasi ieri e trasmessa via streaming sui social.

Il saluto romano è stato “utilizzato” dai consiglieri – Francesco Biamonti (che annuncia querela in quanto “nessuno può permettersi di infangare il mio nome nè quello del mio partito per la ricostruzione falsa della vicenda”), Valeria Amadei e Mauro Siri – come alternativa all’alzata di mano durante la votazione del bilancio. Alcuni presenti avrebbero sentito i consiglieri accordarsi sulla scelta del gesto. La seduta – che si svolge in un’aula intitolata a Sandro Pertini – era peraltro programmata nel Giorno della Memoria, “un gesto oltremodo grave che ferisce il ricordo delle vittime della Shoah ed è contrario a quanto stabilito dalla Costituzione” commentano dal M5S.

... » Leggi tutto