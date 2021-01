A tu per tu con mister Andrea Caverzan

A tu per tu con Andrea Caverzan, allenatore che guida l’Ospedaletti, squadra che milita nel campionato regionale ligure di Eccellenza. Ex calciatore, cresciuto nel Montebelluna, nella sua carriera ha giocato con Udinese, Juventus, Venezia, Barletta, Casale, Licata, Treviso, Monopoli, San Donà, Ternana, Cittadella, Arezzo, Padova, Spezia, FoCe Vara, con presenze nella nazionale italiana Under 17 e Under 20. Dal 2007 svolge il ruolo di tecnico: è stato il mister di Argentina, Taggia, Unione Venezia, Imperia, Sanremese, Albenga, Ventimiglia, Finale.

... » Leggi tutto