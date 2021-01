Bordighera, studente positivo al Montale: otto prof e tre classi in quarantena

Bordighera. Tre classi e otto docenti dell’istituto Montale di Bordighera, dove gli studenti sono rientrati a lezione solo lo scorso lunedì, sono stati messi in sorveglianza attiva dopo che un alunno della scuola superiore è risultato positivo al Covid-19. Al momento non risultano altri contagiati, ma sono ancora in corso i tamponi sui contatti del giovane: i risultati si conosceranno solo nelle prossime ore.

