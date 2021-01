Comune di Genova, dopo l’addio di Criscuolo Gianluca Bisso nuovo segretario generale

Genova. Terzo cambio di guardia alla segreteria (e direzione) generale del Comune di Genova dall’inizio del ciclo amministrativo del centrodestra. Pasquale Criscuolo, arrivato nel 2019 in sostituzione di Luca Uguccione – che aveva sbattuto la porta preferendo andare a lavorare al Comune di Forlì per forti incomprensioni con il sindaco Bucci – dal 1 febbraio non sarà più segretario e direttore generale: prenderà il posto dell’attuale segretario del Comune di Arezzo.

Al suo posto, con provvedimento del sindaco firmato in queste ore, è stato nominato Gianluca Bisso. Classe 1962, laureato in Giurisprudenza, è dirigente del Comune di Genova dal 2008. Precedentemente ha rivestito vari incarichi al Comune di Savona dove ha iniziato la carriera nella pubblica amministrazione nel 1997. Il segretario generale, così come i vice, in base al testo unico degli enti locali, viene nominato dal sindaco in base a un rapporto di tipo fiduciario.

