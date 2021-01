Marassi, disagi senza fine in via Robino: detriti sulla strada, acqua e buche pericolose

Genova. È davvero una storia infinita quella degli abitanti di una parte di via Robino, dove proseguono i problemi di incuria e mancata manutenzione di un tratto di strada, con conseguenti situazioni di pericolo per i pedoni e i veicoli in transito. A denunciarlo è il Partito Democratico in Comune e in Municipio Bassa Valbisagno.

In questi giorni proseguono le segnalazioni per cadute di terra stratificate e pietre sulla careggiata. Tutto ciò è aggravato da un consistente sversamento d’acqua, probabilmente piovana, in corrispondenza dei new jersey messi a protezione della strada nel 1991, sversamento che, oltre ad allagare le intercapedini dei palazzi prospicienti, ha provocato danni notevoli ed evidenti al manto stradale di quel tratto con diverse buche che costituiscono un ulteriore pericolo per la pubblica incolumità.

