Navette scolastiche, Amt ritocca le linee: ecco le modifiche a partire dal 1° febbraio

Genova. Dopo la partenza in sordina lunedì scorso, Amt ha predisposto alcune variazioni al servizio di trasporto scolastico che entreranno in vigore a partire da lunedì 1° febbraio. A seguito del monitoraggio effettuato dall’azienda durante la prima settimana di attivazione del piano scuole, sono stati effettuati alcuni adeguamenti ai percorsi delle navette al fine di migliorare il servizio e renderlo più rispondente alle esigenze dei passeggeri. Di seguito il dettaglio delle modifiche.

Navette SC7 e SC10

Diventeranno un‘unica navetta, denominata SC10, attiva sul percorso Sestri – Borzoli – Rivarolo. Di seguito il dettaglio

• Direzione Sestri: piazza Pallavicini, via al Ponte Polcevera, via Ferri, via Borzoli, via Hermada, via Puccini, via Travi

• Direzione Rivarolo: via Travi, via Menotti, via Manara, via Giotto, via Borzoli, via Ferri, via al ponte Polcevera, piazza Pallavicini

