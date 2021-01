Saluto romano a Cogoleto, ad Arenzano bandiera “Antifa” sulla sede del Comune

Arenzano. E’ spuntata questa mattina, accanto a quella dell’Italia, la bandiera dell’azione antifascista ha fatto la sua comparsa sul balcone di villa Negrotto Cambiaso, sede del Comune di Arenzano.

I “vicini di casa” hanno voluto, anche così, esprimere solidarietà al sindaco e ai cittadini di Cogoleto per quanto accaduto il 27 gennaio – il saluto romano ostentato come se potesse essere uan goliardata nella sala del consiglio comunale – e per ribadire la forte condanna di quel gesto.

