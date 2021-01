Savona 2021, Dario Amoretti: “Io candidato? Solo con la sinistra moderata assieme a me in giunta”

Savona. “In questa città non è possibile governare contrapponendo centrodestra e centrosinistra, ed è per questo che ha fallito la giunta Caprioglio”. “Vorrei la parte di centrosinistra che fosse disposta a seguirmi in giunta con me, sia ben chiaro, non solo in maggioranza o semplicemente con un appoggio”. “Guidare Savona significa avere progetti qualificanti ma anche badare ai problemi di tutti i giorni, a chi deve ampliare il capannone ed è frenato dalla burocrazia”.

Parole e musica di Dario Amoretti, a cui il centrodestra ha offerto la candidatura a sindaco, candidatura respinta (“Oggi la mia risposta sarebbe no”) se il fronte non si allargasse all’altra metà dello schieramento politico.

