Savona, 35enne aggredisce poliziotti intervenuti per sedare una lite: arrestato

Savona. Ieri sera, a Savona, i poliziotti della squadra volante, hanno arrestato un trentaquattrenne con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale nonchè minacce, lesioni personali ed evasione.

Gli agenti sono intervenuti in città per una segnalazione di una lite fra più persone. Sul posto hanno individuato un uomo, che in stato di alterazione inveiva contro un ragazzo ed una ragazza, per poi aggredire gli operatori che, nel tentativo di portare la calma, si erano frapposti tra le parti.

