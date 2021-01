Vigili del fuoco, il Viminale assicura: “Il distaccamento nautico di Multedo non chiuderà”

Genova. “Lo scorso autunno avevo depositato un’interrogazione al ministero dell’Interno chiedendo al dicastero se fosse a conoscenza della paventata chiusura del distaccamento portuale dei vigili del fuoco di Multedo. Contestualmente, chiesi se intendesse confermarla e, in caso affermativo, se non ritenesse invece opportuno istituire un tavolo di confronto, d’intesa con le rappresentanze sindacali, al fine di addivenire a soluzioni in grado di garantire adeguati equilibri per il personale dei Nuclei Nautici”. Lo dichiara la senatrice genovese del M5S Elena Botto commentando la risposta ricevuta in merito all’interrogazione scritta depositata a ottobre del 2020.

“Oggi, la risposta del Ministero: non è prevista alcuna chiusura, anzi non è neanche contemplata nel progetto di riorganizzazione dei servizi di soccorso antincendio in ambito portuale, attualmente in fase di studio. L’Interno ha anche assicurato che non mancherà di valorizzare le diverse dotazioni operative e terrestri, nautiche ed aeree, per assicurare scenari emergenziali che possono interessare i porti italiani”.

