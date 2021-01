A Genova arriva il codice etico dello sport, coinvolto il mondo dilettantistico

Genova. Un Codice Etico per far vivere lo sport come prezioso presidio sociale e per contrastare gli episodi di malcostume, discriminazione e scorrettezza. È lo strumento approvato nell’ultima seduta della giunta, che verrà discusso e sottoposto alla discussione e al voto del Consiglio comunale.

Il Codice Etico dello Sport intende essere un contributo concreto al mondo dello sport, a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, operanti sul territorio genovese, che sono in tutto 1.017.

