Covid, il presidente della Regione Liguria Toti: «Vaccino di AstraZeneca verrà somministrato solo agli under 55»

Genova. «Oggi Aifa, l’Agenzia italiana per il farmaco, dopo che Ema ha approvato il vaccino di AstraZeneca, quello prodotto in Europa, ha diffuso che l’abilitazione riguarda solamente persone tra i 18 e i 55 anni. Essendo un vaccino meno adatto per le persone anziane, quelle più colpite dalla pandemia, verrà somministrato solo agli under 55. Ci aiuterà sicuramente a interrompere un po’ le catene di contagio, ma si sperava di poterlo utilizzare più ampiamente. La maggior parte delle regioni era d’accordo a vaccinare per primi gli ultra 80enni, così faremo in Liguria a partire dal 12 o 15 febbraio, quando inizierà la fase due della campagna vaccinale e potremmo raggiungere gli anziani che vivono nelle loro case. A questo proposito mi auguro che ci sia al più presto un governo con cui parlare e poter cominciare a lavorare rapidamente» – dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto della situazione Covid.

