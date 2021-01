Gli effetti del lockdown sulla giustizia: a Genova meno reati ma in aumento le violenze familiari

Genova. Meno cause, civili e penali, e anche meno reati, nell’anno della pandemia. Da un lato, però, è evidente il “grave rallentamento nel funzionamento della giustizia” dovuto soprattutto alla carenza di spazi – problema che riguarda anche il maxi processo su ponte Morandi – e dall’altro il preoccupante aumento di reati legati ai maltrattamenti in famiglia e alle violenze domestiche. Sono gli effetti dell’emergenza coronavirus evidenziati durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 della Liguria. La cerimonia, quest’anno, si è tenuta a porte chiuse nel tribunale di Genova ed è stata trasmessa in streaming da Radio Radicale.

Come ha evidenziato il procuratore generale della Corte d’appello di Genova Roberto Aniello si registra una “generale contrazione” dei procedimenti nel primo semestre del 2020 rispetto all’anno precedente. “Sono diminuiti i procedimenti penali sopravvenuti – osserva Aniello – e ciò per evidente effetto del lockdown, che ha determinato una forte riduzione del numero di reati”.

