Imperia, caso Amat – Rivieracqua la maggioranza replica ad Abbo: «Sull’acqua la sua giunta fu tragicomica»

Imperia. «È davvero curioso notare come, nelle ricostruzioni dei fatti, il consigliere Abbo abbia costantemente un vuoto di memoria. Per lui esistono soltanto i fatti pre 2013 e post 2018, di quello che è accaduto in quei cinque anni in mezzo non fa mai cenno». I capigruppo della maggioranza che sostengono l’amministrazione guidata da Claudio Scajola, Ino Ramoino (Imperia Insieme), Daniele Ciccione (Obiettivo Imperia) e Vincenzo Garibbo (Area Aperta) replicano alle dichiarazioni dell’ex vicesindaco, ora capogruppo di opposizione (Imperia al centro) Guido Abbo a proposito della querelle del ciclo idrico integrato.

... » Leggi tutto