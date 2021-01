Mercato di Albenga, Ciangherotti (FI): “Il trasferimento in via Carloforte sia definitivo”

Albenga. “Lo avevamo sbandierato ai quattro venti, lo abbiamo ripetuto più volte in consiglio comunale quando in minoranza c’era anche Rosy Guarnieri: il mercato non andava trasferito da via Dalmazia in via Lungocenta Croce Bianca perché quell’area era ed è esondabile”. Lo afferma Eraldo Ciangherotti, consigliere e capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“Era una decisione contestata dagli ambulanti. Io mi ero fatto portavoce delle loro istanze e delle loro proteste. Non sono stato ascoltato. E’ basta la piena del fiume Centa per creare una voragine lungo la strada che costeggia la sponda sinistra del torrente. Meno male che in quei giorni di ottobre non c’erano auto di passaggio. In quel caso la situazione poteva essere drammatica – prosegue Ciangherotti – Ora l’amministrazione ha deciso di correre ai ripari ed ha individuato via Carloforte come la zona ideale dove ospitare le bancarelle. Quella era un’area idonea che avevo già indicato a suo tempo quando si parlava di trasferire il mercato da via Dalmazia in una zona del centro cittadino. Anche in quella occasione non ero stato ascoltato eppure quell’area piaceva anche agli ambulanti perché vicina al centro”.

