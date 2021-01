Ok dell’Aifa al vaccino di Astrazeneca, Toti: “Mettere al sicuro subito gli over 80”

Genova. La notizia del giorno, in Italia, è l’ok dell’Agenzia nazionale del farmaco, l’Aifa, all’utilizzo del vaccino di AstraZeneca, approvato con l’indicazione per l’utilizzo preferenziale dai 18 ai 55 anni.

“Con l’ok ad AstraZeneca entriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il personale che abbiamo selezionato”, aveva detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante il suo intervento durante il vertice con i presidenti delle Regioni sul piano di adeguamento della campagna di vaccinazione, prima dell’ufficialità comunicata dall’Aifa nel pomeriggio.

