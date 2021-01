Visite “impossibili” ai parenti nelle rsa, il Tribunale per i diritti del malato scrive a Toti

Genova. Il Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva Liguria, visto il protrarsi della pandemia del coronavirus e l’impossibilità di capire quando e come le situazioni miglioreranno, ritiene che “non siano più accettabili, perché disumane, quelle disposizioni, provvisorie e temporanee prese in fase di emergenza, e tutt’ora in essere, che impediscono ai parenti di degenti o ospiti delle strutture sanitarie, delle RSA e delle RP, anziani, ma anche disabili e soggetti con disturbi psichiatrici, di far loro visita”.

Questo il contenuto di una lettera inviata dall’associazione al presidente della Regione Giovanni Toti, che ha anche la delega alla Sanità.

