Zona gialla da lunedì, saldi già protagonisti ma locali amareggiati: “Persa la domenica”

Genova. E’ valso a poco lanciarsi nell’esegesi delle ordinanze o in calcoli matematici: anche se negli ultimi mesi la “colorazione” delle regioni, e le conseguenti misure anti-contagio, erano scattate alla domenica questa volta il ministro Speranza ha chiarito che si parte da lunedì, 1 febbraio.

Quindi la Liguria torna in giallo, sì, ma da lunedì e non già da domani come poteva essere sembrato in un primo momento in base al fatto che le ordinanze, di base, dovevano durare due settimane ossia 14 giorni. Un dettaglio per la maggior parte dei cittadini ma non per i tanti locali pubblici per cui un giorno di lavoro (comunque mezzo visto che anche in zona gialla, dopo le 18, non è consentita la consumazione sul posto) è manna dal cielo per provare a far quadrare i conti.

