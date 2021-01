Altare, fissati i funerali per la donna investita in via Montenotte: prosegue l’indagine

Altare. Sono stati fissati i funerali di Gabriella Saroldi, ex milite della Croce Bianca e centralinista del 118, la donna di 82 anni deceduta dopo essere stata investita ad Altare in via Montenotte: era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma si è spenta nel reparto di Rianimazione a seguito del grava trauma cranico riportato nell’investimento.

Proprio la grave emorragia cerebrale e le fratture a livello toracico sono state la causa della morte, stando all’autopsia eseguita sul corpo dell’anaziana e disposta dalla Procura di Savona che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: il 21enne alla guida dell’auto che ha travolto la donna resta indagato, in attesa che si concludano gli accertamenti investigativi da parte dei carabinieri.

