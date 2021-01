Confcooperative, servizio civile: 24 posti disponibili nelle provincie di Imperia e Savona

Imperia. La scadenza del bando per gli operatori del Servizio Civile Universale è stata prorogata fino al 15 febbraio. I giovani tra i 18 e 28 anni – cittadini italiani, di altri Paesi dell’Unione europea o di Paesi extra Ue purché regolarmente soggiornanti in Italia – hanno quindi tempo fino alle 14 del 15 febbraio 2021 per presentare la domanda. Il servizio civile prevede un impegno di 25 ore settimanali in attività di tipo sociale ed un rimborso spese di 439,50 € mensile per ciascuno dei 12 mesi di servizio.

