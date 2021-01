Da Fabio Abate del Plodio e Massimo Peluffo della Sportornese un “okay” alla ripresa a marzo

Posto che saranno l’andamento della pandemia e le opinioni degli esperti a sancire se a marzo vi saranno le condizioni per far riprendere il calcio dilettantistico, società, dirigenti e giocatori non hanno pareri unanimi sull’opportunità di tornare in campo a fine inverno – inizio primavera.

Il direttore sportivo del Plodio Fabio Abate e l’allenatore della Spotornese Massimo Peluffo si schierano a fianco di chi accetterebbe di giocare verso fine marzo.

... » Leggi tutto