Liguria in zona gialla, appello per bar e ristoranti: “Fateli riaprire anche per cena”

Genova. Sono circa 13mila i bar, ristoranti, pub, enoteche pizzerie e agriturismi che da domani, con la Liguria che torna in zona gialla, saranno aperti con il servizio al tavolo solo a pranzo per un milione e mezzo di persone residenti.

Le attività di ristorazione al tavolo sono consentite solo dalle 5 alle 18, poi via libera all’asporto fino alle 22 solo per gli esercizi dotati di una cucina. In realtà lo stop and go per le aperture e le limitazioni di orario in molti casi creano ostacoli alla programmazione delle attività che si fondano su acquisto e vendita di prodotti deperibili. E questo si ripercuote anche su chi vende quei prodotti.

