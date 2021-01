Sanremese – Casale finisce 1 a 1, pareggio casalingo per i matuziani

Sanremo. Una Sanremese decimata da squalifiche e infortuni affronta il Casale alla ricerca del secondo successo consecutivo tra le mura amiche. Indisponibili Pici, Mikhaylovskiy e Demontis, fermati per un turno dal giudice sportivo, e gli infortunati Gennaro, Ponzio e Lo Bosco, mister Andreoletti inserisce Sturaro e Castaldo in difesa, Doratiotto e Murgia a centrocampo e il rientrante Pellicanò in attacco al fianco di Romano. In panchina Diallo e il neoacquisto Danovaro, difensore classe 2001, arrivato ieri sera dal Carpi. Nel Casale due gli ex biancoazzurri, Colombi e Guida.

