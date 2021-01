Santa Margherita, al via la sostituzione della rete fognaria tra Paraggi e il depuratore

Santa Margherita Ligure. Verso la risoluzione di un problema decennale di Santa Margherita Ligure: al via i lavori che completeranno la sostituzione e l’adeguamento strutturale della rete fognaria tra Paraggi e il depuratore.

La vecchia rete, di piccole dimensioni e obsoleta, ha creatPronto o in passato diversi problemi soprattutto nei pressi delle stazioni di pompaggio. Ireti, in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure, ha provveduto alla posa di una nuova tubazione su gran parte del tratto tra Paraggi e Punta Pedale. Un intervento svolto principalmente nel periodo in cui la strada provinciale 227 è rimasta chiusa per il ripristino del tratto crollato a seguito della mareggiata del 2018.

... » Leggi tutto