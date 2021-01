Sindaci liguri e savonesi sottoscrivono appello di Anci: “No a condanne per aver fatto nostro lavoro”

Liguria. Tutti i 234 sindaci dei Comuni liguri e savonesi hanno firmato la lettera-appello del presidente dell’Anci Antonio Decaro, nata in seguito alla condanna della sindaca Appendino per i fatti di piazza San Carlo, per sollecitare il Parlamento a una revisione del Testo unico degli enti locali.

“Non chiediamo immunità o impunità – è scritto nell’appello – non dubitiamo del lavoro dei magistrati e rispettiamo il dolore dei parenti delle vittime. Ma domandiamo: possono i sindaci rispondere personalmente e penalmente di valutazioni non ascrivibili alle loro competenze? Possono essere condannati per aver fatto il loro lavoro?” si chiede l’Anci rimbalzando con forza la preoccupazione degli amministratori locali.

