Toti propone una commissione bicamerale per le riforme: “Cancellierato alla tedesca con sfiducia costruttiva”

Liguria. Sullo sfondo di una crisi di governo che deve ancora trovare uno sbocco, il presidente ligure Giovanni Toti – in questi giorni più volte accostato all’operazione costruttori, ogni volta con una precisa smentita – lancia la sua proposta di riforme che prende a modello la Germania: “L’abbiamo spesso criticata, ma l’assetto istituzionale di quel Paese è certamente più efficiente del nostro”, scrive in un post su Facebook.

La prima proposta è “una commissione bicamerale per le riforme, che usi questi due anni per cambiare l’Italia e fare in modo di rendere più efficaci le istituzioni”. Poi “una legge elettorale proporzionale con sbarramento, un Senato delle Regioni e delle Città metropolitane (e per rendere più competitive le nostre grandi città vorrei per i sindaci gli stessi poteri che hanno quelli delle Città-Stato tedesche, come Amburgo), cancellierato con sfiducia costruttiva votata dal Parlamento a Camere riunite insieme”.

... » Leggi tutto