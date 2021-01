Sori. Una prova di carattere del Sori, come aveva chiesto il mister. Altalena di emozioni e partita in bilico fino alla fine ma il risultato premia i granata che hanno la meglio sul Plebiscito Padova per 7 a 6.

Un debutto tra le mura amiche al miele per la squadra allenata da Mattia De Ferrari che conquista i primi tre punti al termine di una gara sofferta contro un avversario ostico.

