Coronavirus e salute mentale: oltre un milione di casi tra ansia, depressione e disturbi compulsivi

Genova. A quasi un anno dall’inizio della crisi pandemica ancora in corso, arrivano i primi bilanci per quanto riguarda il delicato tema dell’equilibrio mentale delle persone coinvolte, o forse sarebbe meglio dire, sconvolte da questa crisi sanitaria. E il quadro è drammatico: sarebbero oltre un milione i casi oggi diagnosticabili di decadimento della salute mentale, tra ansia cronica, depressione e disturbi ossessivo-compulsivi post traumatici su tutto il territorio nazionale.

A metterlo nero su bianco il XII Congresso Nazionale della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia, svoltosi in questi giorni per la prima volta in remoto: a subire principalmente questi disturbi sarebbero in primo luogo le persone direttamente toccate dalla malattia e i familiari delle vittime, ma anche chi ha perso il lavoro e gli studenti.

