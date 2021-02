Coronavirus, Toti: «Covid non è prerogativa di Sanremo. Il Festival si farà all’Ariston»

Genova. «Ho parlato oggi con il direttore generale dela Rai Fabrizio Salini: mi ha chiamato per comunicare la decisione di trasmettere nelle date programmate all’inizio di marzo il festival di Sanremo, senza pubblico in presenza, dal Teatro Ariston. Dovremo riaggiornarci, con Rai e sindaco di Sanremo, dopo il 15, quando verrà approvata la normativa che sarà in vigore nei giorni del Festival: alla luce di questo adegueremo nel dettaglio l’offerta del festival, le trasmissioni, le eventuali iniziative collaterali. La notizia ci rincuora, è un segnale importante, un assaggio di ritorno alla normalità. È confortante anche rispetto a certe voci stravaganti di spostamento della manifestazione in altre località, non si capisce con quale logica visto che il covid non è certo prerogativa della città di Sanremo». A dirlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine del consueto appuntamento stampa per fare il punto sul Coronavirus in Liguria.

... » Leggi tutto