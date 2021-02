Dal Pigato al Rossese, viaggio della Regione tra i produttori di vini liguri per raccogliere le istanze del settore

Genova. Un tour tra costa e entroterra del ponente ligure dove la passione per il vino è diventata un segno di identità per il territorio e di promozione turistica. Lo sta compiendo il vicepresidente di Regione Liguria e assessore all’Agricoltura e Marketing territoriale Alessandro Piana, accompagnato dal presidente dell’Enoteca regionale ligure Marco Rezzano per ascoltare le istanze dei produttori di vino e promuovere il territorio e le sue eccellenze, attraverso una strategia comune.

Pigato, Ormeasco, Rossese e, negli ultimi anni, il Moscatello di Taggia, sono solo alcuni dei vini tipici del territorio la cui varietà e ricchezza rappresentano un punto di forza per la Liguria.

“L’obiettivo degli incontri in corso oggi – spiega il vicepresidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – è valorizzare i produttori di vino, rilanciare il loro lavoro, tutelare le eccellenze del territorio che sono la chiave di volta per promuovere la Liguria e le sue produzioni tipiche attraverso una strategia comune. Siamo qui per ascoltare le loro istanze, cercando di creare una sinergia maggiore tra Regione e produttori locali per favorire l’accesso ai bandi del piano di sviluppo rurale”.

