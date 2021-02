I ristoratori genovesi in piazza con le sedie: “Ridateci il lavoro, fateci aprire anche la sera”

Genova. Sono tornati in piazza i ristoratori genovesi e hanno portato anche le sedie. “Sediamoci in piazza” lo slogan della protesta mentre per i tavoli ci sarà tempo la prossima settimana. “Non siamo riusciti ad organizzarci in tempo con i tavolo” ammette Marco Guandalini, titolare dell’antica trattoria Semino ma sicuramente ci sarà tempo. Cosa è cambiato dalla protesta della scorsa settimana? “E’ cambiato che siamo diventati gialli ma per il resto sostanzialmente non è cambiato nulla. Abbiamo avviato qualche discussione con la politica genovese e ligure. Chiaramente i tempi non sono brevi e non lo saranno ma noi abbiamo bisogno di risposte concrete e urgenti”.

I ristoratori uniti restano al momento un gruppo autorganizzato e spontaneo anche se potrebbero a breve darsi una forma associativa di qualche tipo per poter interloquire con le istituzioni come soggetto giuridico. Intanto si stanno strutturando anche a livello di comunicazione: “Ieri abbiamo fatto il nostro primo comunicato in cui chiediamo l’apertura sia a pranzo sia a cena, rimborsi efficaci, la cassa integrazione per i nostri dipendenti e la riduzione delle tasse in base a quanto abbiamo lavorato, soprattutto per quanto guarda la tari che paghiamo intera a fronte di 5 mesi scarsi di lavoro”.

