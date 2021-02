Impennata di sorveglianze attive nelle scuole di Vallecrosia

Vallecrosia. Sono 14 gli insegnanti e 6 le classi in quarantena in attesa di tampone a Vallecrosia. A comunicare il numero di sorveglianze attive in città è il consigliere di minoranza Fabio Perri. «Mi sono mosso in seguito a numerose segnalazioni di genitori preoccupati, che mi hanno contattato in questi giorni – dichiara Perri -. Sappiamo che la concentrazione dei ragazzi può provocare diverse problematiche e non certo per colpa della scuola, che si attiene ai protocolli, ma il fatto è che molti ragazzi si contagiano all’esterno».

... » Leggi tutto