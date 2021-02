La Federazione regionale dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana ha incontrato l’Arcivescovo di Genova Marco Tasca

Genova. Oggi presso la sede della Curia di Genova, la Federazione Regionale Ligure Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana OVS – ETS ha incontrato Sua Eccellenza Monsignor Marco Tasca, Arcivescovo di Genova. La delegazione era formata dal Presidente Pasquale Di Pietro, dai Consiglieri del Direttivo nonché Presidenti delle Commissioni scientifica e di formazione Giovannella Nasta e Marco Maio, e dalla Tesoriera Francesca Parodi. Dall’incontro è emersa la necessità di nominare il nuovo Consulente Ecclesiastico in sostituzione di Mons. Rigon deceduto recentemente, nomina che potrebbe essere comunicata nella giornata del 20 marzo p.v., giornata in cui si svolgerà on line parte del Seminario dal titolo : “ Emergenze e persone – La relazione di aiuto nell’attenzione al cliente e all’operatore”. Sua Eccellenza ha confermato la sua presenza nella suddetta giornata. E’ stata sottolineata quindi la necessità di formazione nei confronti dei volontari che nell’ambito dei Consultori Familiari di ispirazione cristiana in Liguria , ammontano a più di duecento persone. “L’ascolto, altra particolare specificità dei Consultori Familiari Cristiani, è stato rimarcato dal nostro Arcivescovo come aiuto fondamentale per la cura e la crescita della persona, del giovane, dell’anziano e delle famiglie. Inoltre nella documentazione cartacea consegnata a Sua Eccellenza, è emerso che i nove Consultori Familiari della Liguria, nell’anno 2019, hanno elargito un totale di circa 20.000 ore in prestazioni professionali. La delegazione ha ricevuto un apprezzamento e riconoscimento del lavoro svolto ed un affettuoso incoraggiamento nell’impegno che i Consultori Familiari cristiani stanno dimostrando”, spiega la Federazione in una nota.

