La stanza degli abbracci del Trincheri è realtà, Niero: “Vinta una battaglia di civiltà”

Albenga. È stata inaugurata questa mattina all’istituto Trincheri di Albenga la stanza degli abbracci donata alla struttura ingauna dal club Rotaract di Alassio partner del Rotary Alassio e dal comune di Cisano sul Neva.

La nuova stanza consentirà agli ospiti della rsa albenganese di incontrare parenti e familiari in totale sicurezza: “Siamo molto contenti quest’oggi di poter donare finalmente la stanza degli abbracci all’istituto Trincheri – ha detto il sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero, questa mattina presente all’inaugurazione -. Voglio ringraziare il Rotary di Alassio nelle persone di Giuliano Sandre e Giovanni Raimondo. Quest’ultimo è stato il vero collante per la creazione di questo progetto, che ha un’importanza fondamentale. Si consente ai familiari delle persone ricoverate in questa struttura di poter incontrare i loro cari senza mettere a repentaglio la loro salute”.

... » Leggi tutto