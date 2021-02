Lotteria degli scontrini, le categorie: “Commercio in crisi, momento sbagliato”. Gli esercenti: “In attesa dei tecnici”

Provincia. E’ partita la lotteria degli scontrini anche nel savonese tra chi non si è ancora adeguato e chi ci sta provando.

I rappresentanti di categoria sono scettici per la tempistica (specie in rapporto alla situazione di crisi diffusa del mondo del commercio) e per le modalità, che comporteranno ulteriori costi a carico dei commercianti. Gli esercenti, invece, sono pronti ad adeguarsi (e del resto non hanno altra scelta) ma hanno riscontrato parecchie difficoltà a far funzionare il sistema in questa prima giornata.

