Regione ad Anas, completamento dell’Aurelia bis Savona-Albisola: solo a giugno il nuovo bando

Savona. Si è svolto questa mattina un incontro tra Regione Liguria e Anas per fare il punto sui lavori in corso e su quelli che dovranno rientrare nel prossimo piano settennale. Per il savonese arrivano conferme sul bando, ancora in stand by, per il completamento dell’Aurelia bis, che sarà pubblicato a giugno.

L’incontro ha visto la partecipazione del presidente Giovanni Toti, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, dell’ad di Anas Massimo Simonini e della responsabile della struttura territoriale Anas Liguria Barbara Di Franco, per proseguire la collaborazione sia sul fronte delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sia su quello della programmazione e progettazione delle principali varianti alla rete stradale statale e dell’avvio dei cantieri sulle varianti Aurelia.

