Regione Liguria, via libera a schema di Intesa su masterplan da 30milioni per raddoppio acquedotto Roja

Genova. Via libera della Giunta regionale della Liguria allo schema di Intesa quadro sul ‘masterplan Roja’, ovvero il progetto di raddoppio e la sostituzione della rete idrica di acqua potabile del Roja, con l’allacciamento contestuale dell’agglomerato di Andora al depuratore di Imperia per complessivi 29,5 milioni di euro, suddivisi in tre lotti funzionali che corrispondono ai tre principali tronchi dell’acquedotto. L’intesa verrà sottoscritta da Regione Liguria, Provincia di Imperia, Commissario ad acta per l’Ato ovest e dai Comuni di Imperia, Sanremo, Andora, Diano Marina, Diano Castello, San Bartolomeo al Mare, Cervo e Villa Faraldi.

