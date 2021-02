Savona 2021, Arecco: “La Lega non mi ha coinvolto nella scelta del candidato sindaco, mia esperienza vista con paura e sospetto”

Savona. “Non mi è facile convivere con una parte dei vertici locali della Lega con i quali, quasi sempre, non siamo riusciti a fare sintesi su tanti temi, dai quali mi sento lontano anni luce praticamente su tutto e che, in questi duri anni di amministrazione, a mio modo di vedere, hanno spesso tifato per l’avversario, cercando, metaforicamente parlando, di ‘farmi fuori dal primo giorno in cui ho messo piede a palazzo Sisto’. Una cosa è certa, oltre a preferire le caserme in cui vigono ordine, rispetto, capacità di gestione e amministrazione e a non gradire metaforicamente i motel della politica, non digerisco i polpettoni”. Così il vice sindaco di Savona (ed esponente del Carroccio) Massimo Arecco in una lettera aperta in cui fa il punto della situazione circa “i lavori in corso” per la definizione del prossimo candidato alla carica di primo cittadino.

Arecco non ha problemi ad ammettere suo “disagio nei confronti dell’attuale Lega cittadina è oramai noto a tutti: si trascina da circa due anni e mezzo ed è quasi giunto al suo epilogo” e non si vergogna di rivelare che “nonostante il mio attuale ruolo di vicesindaco del capoluogo, dalla mia sezione di partito nessuno finora si sia ‘preso la briga’ di interpellarmi per sapere cosa possa pensare per la Savona dei prossimi cinque anni, tenendomi informato sulle trattative attualmente in corso”.

